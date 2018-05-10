"Ölüm Patroniçesi " Lakaplı Uyuşturucu Çetesi Lideri Yakayı Ele Verdi
Sarıyer'de yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca çetenin başında bulunan "Ölüm patroniçesi" lakaplı kadın ve zehir tacirleri yakalandı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Çayırbaşı'nda çocuklara dahi uyuşturucu sattığı ileri sürülen torbacı çetesini takibe aldı. Yapılan operasyonda zehir tacirleri ve çetenin başında duran "Ölüm patroniçesi" yakalandı.
YAPILAN OPERASYONDA TORBACILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Sarıyer'de uyuşturucu çetesinin gizlendiği adreslere sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Liderliğini Saide D.'nin yaptığı 14 kişilik torbacı tabir edilen uyuşturucu çetesi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 300 adet satışa hazır paket uyuşturucu, 3 bin 800 gram uyuşturucu madde ve 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
DAHA ÖNCE DE YAKALANAN "ÖLÜM PATRONİÇESİ" YENİDEN YAKALANDI
Geçen Şubat ayında da gözaltına alınan ve "Ölüm patroniçesi" olarak bilinen kadın çete lideri Saide D.'nin cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynı işi yaptığı belirlendi.
EŞİ VE 2 OĞLU DA CEZAEVİNODE
Saide D.'nin kocası Özcan D. ve 1 oğlunun uyuşturucu satmak suçundan, 1 oğlunun da cinayet suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.
ÇOCUK ODASINDA BONZAİ ÇIKTI
Saide D.'nin çocuklarının kaldığı odada yapılan aramalarda, 18 adet uyuşturucu hap, 1 adet bilgisayar mouse şeklinde hassas terazi ve 100 adet fişek olarak adlandırılan satışa hazır bonzai ele geçirildi.
ÇETENİN KULLANDIĞI UYUŞTURUCU BİNALARI YIKILDI
Saide D. ve çetesinin kullandığı 8 metruk bina tespit edildi. Kaçak ve metruk olduğu belirlenen bu binalar tek tek yıkıldı.
(Kaynak: Habertürk)
-
NE PİS BİR AİLESİNİZ BE KENDİ PİSLİĞİNİZDE BOĞULUN İNŞALLAHHCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
devlet önlem yeteri kadar alamıyor ve yasa dışı çok para kazanan insan var bu ülkede hatta iddia ediyorum insanların yüzde 40 dan fazlası gayri meşru ile geçiniyor bunun içinde en yüksekten en aşağı tabana kadar varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bunların sonu ne zaman gelecek merak ediyorum yeter artık gençler ölmesin bunlara ağır ceza verin çıkıp yine aynı şekilde devam ediyor bu nasıl ceza sistemiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ne temiz bir Ailemiş böyle koca ve oglunun biri uyuşturucudan ceza evinde diger oglu cinayetten kodeste kendide hem yolunda vurduruyor hemde uyuşturucu satıyor nasıl hayat bu böyleCevap Yaz 2 Yayından Kaldır