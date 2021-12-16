'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! Temas ettiği her şeyi kaskatı kesiyor

Vatandaşların ilgisini çeken çok sayıda görüntü, viral olmaya devam ediyor. Sosyal medyada son olarak yayılan "Ölüm parmağı" ise görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Su altı saçağı olarak bilinen buz saçacağının, görüntüleri çok sayıda görüntülenme aldı.

TEMAS ETTİĞİ HER ŞEYİN YAŞAMINI SONLANDIRIYOR

Özellikle serin sularda görüldüğü belirtilen buz saçağı, deniz altında önüne çıkan her şeyi saniyeler içerisinde kaskatı keserek, yaşamına son veriyor. Bu nedenle saçağa "Ölüm parmağı" ismi veriliyor.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Buz saçağının deniz altında temas ettiği deniz yıldızları ve diğer yosunları kaskatı keserek buzlaştırdığı anlar saniye saniye görüntülendi. Saçağın deniz yüzeyine iniş anı da hayran bıraktı.

PARMAĞA BENZETİLİYOR

Saçağa "Ölüm parmağı" adı verilmesinin en önemli nedeni ise parmak gibi görünmesi. Saçak, bir anda parmak gibi deniz yüzeyine temas ediyor.

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