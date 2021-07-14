Ölüm park ettiği araç içinde yakaladı

Antalya'da bir kişinin dinlenmek için park ettiği minibüsünün içinde cansız bedeni bulundu.

Antalya'da bir kişinin dinlenmek için park ettiği minibüsünün içinde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Necdet Adalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yumurta pazarlamacılığı yapan 55 yaşındaki Ramazan Horzum, dinlenmek için 07 DCU 83 plakalı minibüsünü bir parkın kenarına park etti. Bu civardaki işletmeleri kullanan arkadaşları, Horzum'un aracının park halinde olmasına rağmen yanlarına gelmemesinden şüphelendi. Minibüsü kontrol eden arkadaşları, Horzum'un yatar şekilde minibüsün içinde hareketsiz olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Horzum'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kapısını açtıkları araç içindeki cesedin görünmemesi için ekip otosuyla perdeleme yaptı. Horzum'un arkadaşları ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ramazan Horzum'un cansız bedeni otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle bölgeye gelen Horzum'un yakınları ise 'O değildir, o değildir' diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı