Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı
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Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek tahliye edildi

24.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:27
Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı

Cezaevinde ölüm orucu tutan üyesi İbrahim Gökçek 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.


Mahkeme Adli Tıbbın Gökçek hakkındaki sağlık sorunlarından dolayı cezaevinde kalamaz raporundan sonra tahliye kararına hükmetti. Gökçek, cezaevinde yaptığı açlık grevinin 199. gününde ölüm orucu tutmaya başlamıştı. Grup Yorum üyesi eyleminin 252. gününde bulunuyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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