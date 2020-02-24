Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı
Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek tahliye edildi
Cezaevinde ölüm orucu tutan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.
Mahkeme Adli Tıbbın Gökçek hakkındaki sağlık sorunlarından dolayı cezaevinde kalamaz raporundan sonra tahliye kararına hükmetti. Gökçek, cezaevinde yaptığı açlık grevinin 199. gününde ölüm orucu tutmaya başlamıştı. Grup Yorum üyesi eyleminin 252. gününde bulunuyordu. Euronews.com'da Görüntüle