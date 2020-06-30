Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
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Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli temizlik işçileri, sabah saatlerinde hastane bahçesindeki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan şahsın öldüğünü belirledi.

30.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:14

Antalya'da bir kişi hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Sabah saatlerinde kaldırımı süpüren temizlik işçileri tarafından görülüp sağlık ekiplerine haber verilen 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİ TEMİZLİK İŞÇİLERİ BULDU

Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Kaldırımı süpüren temizlik işçileri, hastane otoparkında bulunan boş alandaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir'e ait olduğunu tespit etti. Yükseldemir'in cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
CAN DEP: Cok aci bir durum gercketen ALLAH rahmet eylesin ailesine sabir ve metanet versin..
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