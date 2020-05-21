Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı Yalova'da bir kişi, forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede, iş esnasında çalışan bir forkliftin altında kalan 33 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza anını an be an kamera kaydetti.

FORKLİFTLE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Yalova'nın Sefine Tersanesi'nde çalışan Barış Çolak çalışan forklifte yardım ediyordu. Bu esnada forklift şoförü de manevralarla taşıdığı yükü aktarmaya çalışıyordu. Ancak forklift şoförü bir anlık dikkatsizlikle yan tarafta duran Barış Çolak'ı fark etmedi ve çarparak üzerinden geçti. Tonlarca ağırlıktaki aracın altında kalan talihsiz genç feci şekilde can verdi.

KAZA ANINI KAMERA KAYDETTİ

Çolak'ın ölüm anı ise an be an kameralara yansıdı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Barış Çolak'ın cenazesi ise Yalova'da toprağa verildi.

Kaynak: İHA