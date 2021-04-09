MUĞLA ÖLÜDENİZ'DE DENİZ SEZONU AÇILDI

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgeleri kar yağışı altındayken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler 13 derece olan hava sıcaklığına aldırış etmeden denize girdi.

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgeleri kar yağışı altındayken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler 13 derece olan hava sıcaklığına aldırış etmeden denize girdi.

Dünya'nın tercih edilen önemli turizm noktalarından biri olan Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler deniz sezonunu açtı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler 13 derece olan hava sıcaklığına aldırış etmeden denize girdi. Yabancı turistlerin büyük bölümü dalgalı denize girip keyfini çıkarırken, yerli turistler ise sahilde gezip, güneşlenmeyi tercih etti. Kimileri denizin tadını çıkarırken, adrenalin sevenler ise yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, gökyüzünden Ölüdeniz'in eşsiz manzarasının keyfini yaşadı.

Denize giren yerli turistlerden Abdullah Keskin, 'Bahar ortasında denize girmek inanılmaz zevkli, hava soğuk değil, deniz suyu çok güzel. Buraya yerli ve yabancı turistler gelip, denize giriyor. Bu harika kumsalın üzerinde dinlenip, denize girmenin keyfini yaşıyor. Herkes Ölüdeniz'e gelip buranın güzelliğini yaşamalı' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı