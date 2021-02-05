Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi
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Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi

05.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:01
Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında 'kaçak kazı' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ilk olarak 6 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralarından biri hayatını kaybederken, ölü sayısı 7'ye yükseldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmış, 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıkmıştı.

Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Kavgada Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yaşar Göğüs'te yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi

7 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga yerinde ve hastanede güvenlik güçleri geniş önlem aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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