Ölü arkadaşlarının yanına sürüklenen Rus askeri: Ben kimseyi öldürmedim

Rusya- Ukrayna savaşının 14. gününde, Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başlarken, Rus güçlerin belirli aralıklarla ateşkesi ihlal etmesi ve kar yağışı nedeniyle tahliyeler güçlükle yapılabiliyor. Tahliyelere rağmen iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar etkisini sürdürüyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde esir alınan bir Rus askerinin konuşması gündem oldu.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

İki taraf arasında 14 gündür yaşanan çatışmalar devam ederken Rus ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Gün içerisinde bir Ukrayna askerinin kamerasına yansıyan görüntülerde esir alınan Rus askerinin konuşması dikkat çekti. Ukrayna askerleri tarafından yerde sürüklenerek ölen arkadaşlarının yanına bırakılan Rus askeri "Ben kimseyi öldürmedim, silahım yanımda değil!" şeklinde konuştu.

UKRAYNA: 12 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-8 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.