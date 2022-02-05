Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla tepki gösterdi - Haberler
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Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla tepki gösterdi

Samsun'daki Onur Anıtı'na yönelik çirkin saldırının ardından Oltulu Halk Ozanları tepkilerini okudukları dörtlük ve şiirlerle dile getirdiler.

Samsun'daki Onur Anıtı'na yönelik çirkin saldırının ardından Oltulu Halk Ozanları tepkilerini okudukları dörtlük ve şiirlerle dile getirdiler.

Oltu Çarşıbaşı Semtindeki Oltulu Aşıklar Derneğinde bir araya gelen Oltulu Halk Ozanları Samsun'da Milli Mücadele'nin sembollerinden olan Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıyı kınayıp tepkilerini Atatürk'e uzanan eller kırılsın kafiyesi ile dile getirdiler.

Her hafta Cuma günü akşamı Oltu Aşıklar derneğinde bir araya gelerek Oltu Cağ Kebabı eşliğinde güncel olayları dile getirip konuklara güzel dakikalar geçiren Halk Ozanı Şahinoğlu, Yener Eker, Sinan Öztürkoğlu, Şair Talip Bakioğlu ve genç Halk Ozanı Eren Sağdıç'ın tepki için söyledikleri birbirinden güzel dörtlükler ve şiirlere dernekte bulunan konuklar alkışlarla eşlik ettiler. - ERZURUM

Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla tepki gösterdi

Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla tepki gösterdi

Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yerel, Haber

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