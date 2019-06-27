Oltulu Ömer Şerif, LGS'de tüm soruları doğru cevapladı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ömer Şerif Polat, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu. Günde 2 saat düzenli ders çalışarak sınavı kazandığını söyleyen Polat, cep telefonu ve bilgisayardan uzak durduğunu belirtti. Birinciliğiyle ailesini ve ilçesini sevince boğan Polat'ı Kaymakam Şenol Turan da altınla ödüllendirdi.

Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ömer Şerif Polat, 1 milyon 29 bin 55 öğrencinin ter döktüğü LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek kazandığı 500 tam puanla 565 Türkiye şampiyonundan birisi olmayı başardı. Ayşe-Ahmet Polat çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Ömer Şerif Polat, başarısının 6'ncı sınıftan beri düzenli ve disiplinli çalışmaya bağlı olduğunu söyledi. Polat, "Annem ve babam üzerime çok titredi, öğretmenlerimiz ve müdürümüz de aynı şekilde. Onlar da bizlere çok yardımcı oldular" dedi.

Polat'ın başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Ömer Şerif Polat'ı makamında kabul ederek çeyrek altınla ödüllendirdi. Kaymakam Turan, "İlçemizden böyle bir başarılı öğrencinin çıkması önemli bir vitrindir" dedi. Başarının tesadüf olmadığını belirten Okul Müdürü Osman Yeşilyurt da, "Öğretmenlerimiz bir yıl boyunca velilerimizi ziyaret ederek sadece öğrencilerimizin değil velilerin de ne tür çalışmalar yapması gerektiğini izah ettiler. Yıl boyunca okulumuzda koçluk sistemi uyguladık. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize koçluk yaptı ve nasıl ders çalışmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattılar. Ayrıca randevulu ders sistemi uyguladık. Öğrencilerimiz eksik olduklarını düşündükleri konuları diledikleri öğretmen arkadaşlarımızdan randevu almak suretiyle özel bir çalışma ortamında çalışma yaparak bu eksiklerini giderdiler. Bu özel yöntemler sayesinde sadece Ömer Şerif öğrencimiz değil, tek yanlışı olan ve 3 yanlışı olan öğrencilerimiz de var" diye konuştu.

Kaynak: DHA