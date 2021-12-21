Oltu'da ilkokul öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim sergisi açtı - Haberler
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Oltu'da ilkokul öğrencileri "15 Temmuz" temalı resim sergisi açtı

Oltu'da ilkokul öğrencileri
AA / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Oltu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisi açtı.

Oltu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisi açtı.

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu öğrencilerinin sergisi, Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin'in de katılımıyla açıldı.

Kaymakam Bakkal, serginin açılışında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Okul Müdürü Yavuz Erdoğan da serginin sınıf öğretmeni Canan Öztaş öncülüğünde düzenlendiğini belirterek, "15 Temmuz şehitlerimizi anmak amacıyla, öğrencilerin tamamen kendilerinin düşündüğü ve tasarladığı resim sergisini açtık. Emeği geçen herkese teşekküre ederim. dedi.

Oltu'da ilkokul öğrencileri 15 Temmuz temalı resim sergisi açtı

Oltu'da ilkokul öğrencileri 15 Temmuz temalı resim sergisi açtı

Oltu'da ilkokul öğrencileri 15 Temmuz temalı resim sergisi açtı

Oltu'da ilkokul öğrencileri 15 Temmuz temalı resim sergisi açtı

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AA / Erkan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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