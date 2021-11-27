Oltu Çayı yine köpürdü

ERZURUM'da Oltu Çayı'ndaki köpürme ve kötü koku, tedirginliğe neden oldu. Yöre halkı, geçen yıl ocak ayında da görülen köpüklenme ve kötü kokunun kaynağının araştırılmasını istedi.

Oltu ilçe merkezinden geçen, ilçeyle aynı adı taşıyan çayda köpürmeler yaşandı. Köpürmeyle birlikte etrafa kötü kokular yayılmaya başladı. İlçe halkı, çaydaki köpürmenin ve kötü kokunun nedeninin araştırılmasını istedi.

Çaydan çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle hem bölge halkının hem de ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin burunlarını tutarak gezdiğini sözlerine ekleyen Aslan, "Oltu Çayı, ilçenin başından girip sonundan çıkıyor. Etrafında ev, iş yerleri ve park var. Havaların kurak geçmesi nedeniyle Oltu Çayı'nın suyu da az akıyor. Yetkililer, köpük ve kokunun gitmeden araştırılsın" dedi.