Oltu Belediye Başkanından Vali Memiş'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oltu Belediye Başkanından Vali Memiş'e ziyaret

Oltu Belediye Başkanından Vali Memiş'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Oltu OSB'de yapılacak olan fabrikaların temelleri atıldıkça ilçe halkını heyecanlandırıyor.

ERZURUM (İHA) - Oltu OSB'de yapılacak olan fabrikaların temelleri atıldıkça ilçe halkını heyecanlandırıyor. Bölge halkına umut olan fabrikaları herkes konuşuyor.

Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçı ve Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek Oltu OSB'de yapılacak olan fabrikaların proje aşamaları hakkında bilgiler aktardılar.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Oltu'ya yapılacak olan fabrikalarımız bizleri son derece mutlu ediyor, fabrikalar yapıldıkça iş istihdamı olacaktır. Erzurum insanı göç etmeyecektir, bölge insanını burada tutabilmemiz için bu fabrikalar çok önemli çok önemsiyorum. Oltu'da çok güzel şeyler olacağına inanıyorum" dedi.

İşadamı Fuat Demir'in girişimleriyle Erzurum Valiliğin desteği ile yapılacak olan 500 kişilik tekstil fabrikasının yapımı için tüm ekiplerini seferber etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fuat Demir, Erzurum, Oltu, OSB, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title