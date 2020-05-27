Oltu Belediye Başkanı Taşçı esnafı ziyaret etti Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte esnafla bayramın sonrası bayramlaştılar.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte esnafla bayramın sonrası bayramlaştılar. Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağından dolayı bayramlaşma yapılmazken sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte Oltulu Esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek maske dağıttı. Esnaflarla ayak üstü sohbet eden Taşçı, esnafların talep ve şikayetlerini dinledi. - ERZURUM Kaynak: İHA