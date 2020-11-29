Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
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Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta

29.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:00
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta

İSTANBUL'da olta balıkçıları Galata Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü'ne akın etti, koronavirüs önlemleri arasındaki maske takma ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İSTANBUL'da  olta balıkçıları Galata Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü'ne akın etti, koronavirüs önlemleri arasındaki maske takma ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Yan yana, omuz omuza olta sallayan balıkçıların görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Güneşli, güzel havayı  fırsat bilen İstanbullular, kısıtlamanın  saat 10.00'da sona ermesinin ardından dışarıya çıktılar.  Bu arada Galata Köprüsü  ve Unkapanı Köprüsü'nün her iki tarafı da kısa sürede oltasını alıp gelenlerle doldu. Yayaların da geçerken yoğunluk oluşturduğu köprüde, 'Sosyal mesafe' kuralı uygulanamazken,  birçok kişinin de maskelerini kurallara göre  takmadığı görüldü.

BALIK EKMEK ALDILAR, TABURELERDE, MERDİVENLERDE  YEDİLER

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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede tüm restoran ve lokantalarda müşterilere servis ile hizmet vermeleri yasaklanırken, Eminönü'ndeki sandallardan balık ekmek alan birçok kişi ise, hemen oradaki taburelerde, yaya geçidindeki merdivenlere oturarak karınlarını doyurdu. Bu sırada da, sosyal mesafenin uygulanmadığı göze çarptı.


Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta
Olta balıkçılarından korkutan görüntüler... Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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