Ölmek Üzere Olan Yavru Köpeğin İmdadına Anne ve Oğlu Yetişti

Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çukuruna düşen 2 aylık yavru köpek, soğuktan ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

Olay, Eyüpsultan Mahallesi 26. Sokak üzerinde yer alan kanalizasyon çukurunda meydana geldi. Mahallede yaşayan Hatice Kara, gece yarısı dışarıdan gelen köpek sesine uyandı. Ardından oğlu Ramazan Kara'ya dışarıdan gelen sesi kontrol etmesini istedi. Oğluyla birlikte sokakta sesin geldiği yeri araştıran anne ve oğlu, kanalizasyon çukurunda köpek olduğunu fark etti. Kanalizasyon kapağını kaldıran anne ve oğlu, yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan köpeği ne yaptıysa dışarı çıkaramadı. Gece yarısı herkes uyuduğu için anne, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin talebi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanalizasyon kapağı çevresinde yer alan aparatları sökerek aşağı merdiven uzattı. Merdiven uzatılmasıyla daha daralan çukura itfaiye personeli giremeyince, ihbarı yapan Ramazan Kara, bir çift eldivenle aşağı inerek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Dışarı çıkmasıyla saldırgan davranışlar gösteren ve 2 aylık olduğu öğrenilen köpeği sakinleştirmek yine Ramazan Kara'ya düştü. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle donmak üzere olan köpeği alan Ramazan Kara, olay yerine yakın olan evine giderek köpeği montu ile sardı.

Ramazan Kara'nın beden ısısıyla sakinleşen yavru köpeğin aç olduğunu düşünen anne Hatice Kara ise, akşam yemeği sonrası kalan artan yemeği köpeğe ikram etti. Kanalizasyon çıkardığı yavru köpeğe evinin kapılarını açan anne Hatice Kara, "Sesi duyunca evden oğlumu çağırdım. Oğlum köpeği çıkarabilirsek çıkaralım dedim" dedi.

Hayvanlara olan sevgisiyle örnek bir davranış sergileyen Ramazan Kara ise, "Oda bir can. Hayvanlara eziyet etmeyelim, eziyet edenleri de uyaralım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA