Ölmeden önce "eşyalarımı almayın" diye not bıraktı
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Ölmeden önce "eşyalarımı almayın" diye not bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan gencin, "cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim" notu bıraktığı ortaya çıktı.

Adana'da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan gencin, "cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim" notu bıraktığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da yürüyüşe çıkan bir kişi sulama kanalında, bir gencin çırpındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanala girip genci çıkardı. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan cesedin, Ahmet B. Ş.'ye (17) ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ahmet B. Ş.'nin, bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre geride köprü yanında kıyafetlerinin olduğu görüldü. Polis gençten geriye kalan terlik, cep telefonu ve parasını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında gencin cep telefonunu inceleyen polis, gencin, "Kıyafetlerimi, eşyalarımı, cep telefonumu almayın intihar ettim" notu bıraktığını belirledi.

Öte yandan ailesinin, bir süre önce Ahmet B. Ş. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA

Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı
Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı
Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı
Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı
Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı
Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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