Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
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Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı

27.10.2020 08:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:25
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde emekli inşaat ustası İsmail Delibaş (86), 31 yıl önce kendisi için yaptırdığı mezarı zamanla türbe haline getirdi.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde emekli inşaat ustası İsmail Delibaş (86), 31 yıl önce kendisi için yaptırdığı mezarı zamanla türbe haline getirdi. Ölüm tarihini boş bıraktığı, 'ruhuna Fatiha' yazılı mezar taşı da hazırlatan Delibaş, "Vefat ettiğimde kimse mezarımı kazmayla uğraşmayacak" dedi.

İlçenin Duygulu köyü Cami Mahallesi'nde oturan emekli inşaat ustası İsmail Delibaş, 31 yıl önce kendi mezarını yaptırmaya karar verdi. Kendi kazdığı mezarını türbeye çeviren Delibaş, mezar taşını da hazırladı. Ölüm tarihini boş bıraktığı mezar taşına, 'ruhuna Fatiha' yazan Delibaş, türbe mezara 6 yıl önce vefat eden eşi Emine Delibaş'ı defnetti. Yürüme zorluğu çeken Delibaş, evinin balkonundan türbe mezarı seyrediyor. 

'KİMSE MEZARIMI KAZMAYLA UĞRAŞMASIN'

Vefat ettiğinde kimsenin mezarını kazmasıyla uğraşmasını istemediğini anlatan İsmail Delibaş, "Annem, babam, kardeşim ve eşimi kaybettim. Ben hala yaşıyorum. Dünya işi böyledir. Bu mezarı yaptırdığım zaman 'ölüme her zaman hazır olalım, ne zaman gelir, belli olmaz' dedim. Herkes benim yaptığım gibi de yapamaz. Onlar acele yapar. Ben özendim, temiz ve güzel yaptım. Mezarı kazdığımda içerisine girip, yattım. Nasıl olacak diye, baktım. Ağır bir kış olur, ağaç keserler, işleri zorlaşmasın diye teneşir tahtalarını betondan yaptım. Mezarı gören komşularım bana, 'O kadar erken mi gideceksin?' diyorlardı. Ben de 'Hayat bu belli olmaz' diyordum. Mezarın üstünü kapatmamın sebebi açık mezarların üzerinde dikenler bitiyor. Bakımı da zor oluyor. Mezara da su gelsin diye yağmur sistemi yaptım. Yağmur yağdığında su mezara inebiliyor" dedi.


Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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