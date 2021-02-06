Ölmeden 1 hafta önce açıkladığı 53 yıllık sırrıyla toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde 53 yıl önce eşini ve oğlunu kaybeden Gülüzar Köker (85), 'Size bir sır vereceğim' diyerek kızlarına eşinin tarağı ile oğlunun sapanını hatıra olarak sakladığını belirtip, ölünce mezarının yanına gömülmesini vasiyet ettikten 1 hafta sonra öldü. Ünlü şairler Abdürrahim Karakoç ve Bahaettin Karakoç'un da kuzeni olan Köker'in 53 yıllık sırrı, mezarının yanına gömüldü.

3'ü kız 4 çocuk annesi Gülüzar Köker'in eşi Osman Köker 1968'de hayatını kaybetti. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Köker, 3 ay sora da en büyük çocuğu olan 13 yaşındaki oğlu Mehmet Köker'i toprağa verdi. Çok sevdiği 2 insanı 3 ay arayla toprağa veren ve genç yaşında dul kalan Gülüzar Köker, ikinci bir evlilik yapmayıp küçük kızları Zeliha, Şengül ve Hatice ile yaşamını sürdürdü.

'HER BAYRAM ÖPÜP KOKLAYIP HASRET GİDERİYORUM'Aradan geçen 53 yılda hırka, kazak gibi el işiyle kızlarını büyütüp evlendiren Gülüzar Köker, bir gün kızlarıyla otururken, "Size bir sır vereceğim. Babanızın atkısı, gömleği ve tarağı ile ağabeyinizin de oyuncağı olan sapanını hatıra olarak saklıyorum. Her bayram onları çıkarıp öpüp koklayıp hasret gideriyorum. Ölürsem, bu sırrımı da mezarımın yanına gömün" dedi. Yaşlı kadın daha sonra oğlunun ve eşinin eşyalarını sakladığı yerden çıkardı. Gülüzar Köker'in kızları, ağabeyi ve babalarının eşyalarını 53 yıl sonra görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.BİR HAFTA SONRA SIRRIYLA DEFNEDİLDİEşi Osman ile oğlu Mehmet Köker'in acısını kalbinde taşıyan 11 torun sahibi Gülüzar Köker, bu vasiyetinden bir hafta sonra yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Köker'in ölümü ailesini yasa boğdu. Cenaze işlemlerinin ardından Gülüzar Köker, gözyaşları arasında oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verildi. 53 yıllık sırrı olan oğlu ve eşinin eşyaları ise mezarının yanına açılan çukura gömüldü.'VEFAT ETTİKTEN SONRA HABERİMİZ OLDU'

Gülüzar Köker'in kardeşi Durmuş Ali Karakoç, ablasının 53 yıllık sırrını vefat ettikten sonra yeğenlerinden öğrendiğini söyledi. Ablasını defnederken vasiyetini de yerine getirdiğini belirten Karakoç, "Gülüzar Köker, 1968'de eşini ve oğlunu 3 arayla kaybetti. Bacım, kızlarını kendi şartlarında hiç kimselere boyun bükmeden, sırrını kimselere demeden bu hayatta çocuklarını bir aile, bir ev sahibi yaptı. Kendisi de bir hafta önce 85 yaşında vefat etti. Kendisi, eşinin, oğlunun cücük sapan lastiğini, tarağını, gömleğini, eşyalarını saklamış. Biz hiç görmedik, kimselere bir şey dememiş. Ölmeden bir hafta- 10 gün önce açıklamış, 'Benim oğlumla eşimin eşyaları var. Onların mezarımın yanına gömün' demiş. Biz de Gülüzar Köker'i defnederken kendisinin vasiye ettiği eşyalarını mezarının yanına gömdük" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ