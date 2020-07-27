Olivia de Havilland kimdir? Olivia de Havilland nereli, kaç yaşında öldü?
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Olivia de Havilland kimdir? Olivia de Havilland nereli, kaç yaşında öldü?

Oyuncu Olivia Mary de Havilland, 104 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödüllü Havilland özellikle Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmiyle adından söz ettirmeyi başardı. Olivia de Havilland neden öldü?

Olivia de Havilland kimdir? Olivia de Havilland nereli, kaç yaşında öldü?
27.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:28

Olivia de Havilland, 1916 yılında Tokyo'da doğdu ve To Each His Own filmindeki Miss Josephine ve The Heiress filminde canlandırdığı Catherine Sloper karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar aldı. İşte, Olivia de Havilland filmleri...

OLİVİA DE HAVİLLAND KİMDİR?

Havilland, 1 Temmuz 1916 tarihinde Tokyo'da dünyaya geldi. İngiliz oyuncu, Joan Fontaine'nin de ablasıdır.

Olivia de Havilland kimdir? Olivia de Havilland nereli, kaç yaşında öldü?

1946'da To Each His Own filminde canlandırdığı Miss Josephine 'Jody' Norris, 1949'da da The Heiress filminde canlandırdığı Catherine Sloper karakterleriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında iki kez Akademi Ödülü'ne layık görülen başarılı oyuncu, 1938'de Errol Flynn'le birlikte oynadığı The Adventures of Robin Hood filminde Laydi Marian rolünü canladırdı ve 1 yıl sonra da tüm dünyada popüler oldu. 1939 yapımı Rüzgâr Gibi Geçti filminde yardımcı kadın oyuncu olarak Melanie Hamilton rolünü canlandırdı.

OLİVİA DE HAVİLLAND FİLMLERİ

1935 - Alibi Ike

1935 - The Irish in Us

1935 - A Midsummer Night's Dream

1935 - Captain Blood

1936 - Anthony Adverse

1936 - The Charge of the Light Brigade

1937 - Call It a Day

1937 - It's Love I'm After

1937 - The Great Garrick

1938 - Gold is Where You Find It

1938 - The Adventures of Robin Hood

1938 - Four's a Crowd

1938 - Hard to Get

1939 - Wings of the Navy

1939 - Dodge City

1939 - The Private Lives of Elizabeth and Essex

1939 - Gone with the Wind

1939 - Raffles

1940 - My Love Came Back

1940 - Santa Fe Trail

1941 - The Strawberry Blonde

1941 - Hold Back the Dawn

1941 - They Died with Their Boots On

1942 - The Male Animal

1942 - In This Our Life

1943 - Thank Your Lucky Stars

1943 - Princess O'Rourke

1944 - Government Girl

1946 - To Each His Own

1946 - Devotion

1946 - The Well-Groomed Bride

1946 - The Dark Mirror

1948 - The Snake Pit

1949 - The Heiress

1952 - My Cousin Rachel

1955 - That Lady

1955 - Not as a Stranger

1956 - The Ambassador's Daughter

1958 - The Proud Rebel

1959 - Libel

1962 - Light in the Piazza

1964 - Lady in a Cage

1964 - Hush… Hush, Sweet Charlotte

1970 - The Adventurers

1972 - Pope Joan

1977 - Airport '77

1978 - The Swarm

1979 - The Fifth Musketeer

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