Olivia de Havilland kimdir? Olivia de Havilland nereli, kaç yaşında öldü?
Oyuncu Olivia Mary de Havilland, 104 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödüllü Havilland özellikle Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmiyle adından söz ettirmeyi başardı. Olivia de Havilland neden öldü?
Olivia de Havilland, 1916 yılında Tokyo'da doğdu ve To Each His Own filmindeki Miss Josephine ve The Heiress filminde canlandırdığı Catherine Sloper karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar aldı. İşte, Olivia de Havilland filmleri...
OLİVİA DE HAVİLLAND KİMDİR?
Havilland, 1 Temmuz 1916 tarihinde Tokyo'da dünyaya geldi. İngiliz oyuncu, Joan Fontaine'nin de ablasıdır.
1946'da To Each His Own filminde canlandırdığı Miss Josephine 'Jody' Norris, 1949'da da The Heiress filminde canlandırdığı Catherine Sloper karakterleriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında iki kez Akademi Ödülü'ne layık görülen başarılı oyuncu, 1938'de Errol Flynn'le birlikte oynadığı The Adventures of Robin Hood filminde Laydi Marian rolünü canladırdı ve 1 yıl sonra da tüm dünyada popüler oldu. 1939 yapımı Rüzgâr Gibi Geçti filminde yardımcı kadın oyuncu olarak Melanie Hamilton rolünü canlandırdı.
OLİVİA DE HAVİLLAND FİLMLERİ
1935 - Alibi Ike
1935 - The Irish in Us
1935 - A Midsummer Night's Dream
1935 - Captain Blood
1936 - Anthony Adverse
1936 - The Charge of the Light Brigade
1937 - Call It a Day
1937 - It's Love I'm After
1937 - The Great Garrick
1938 - Gold is Where You Find It
1938 - The Adventures of Robin Hood
1938 - Four's a Crowd
1938 - Hard to Get
1939 - Wings of the Navy
1939 - Dodge City
1939 - The Private Lives of Elizabeth and Essex
1939 - Gone with the Wind
1939 - Raffles
1940 - My Love Came Back
1940 - Santa Fe Trail
1941 - The Strawberry Blonde
1941 - Hold Back the Dawn
1941 - They Died with Their Boots On
1942 - The Male Animal
1942 - In This Our Life
1943 - Thank Your Lucky Stars
1943 - Princess O'Rourke
1944 - Government Girl
1946 - To Each His Own
1946 - Devotion
1946 - The Well-Groomed Bride
1946 - The Dark Mirror
1948 - The Snake Pit
1949 - The Heiress
1952 - My Cousin Rachel
1955 - That Lady
1955 - Not as a Stranger
1956 - The Ambassador's Daughter
1958 - The Proud Rebel
1959 - Libel
1962 - Light in the Piazza
1964 - Lady in a Cage
1964 - Hush… Hush, Sweet Charlotte
1970 - The Adventurers
1972 - Pope Joan
1977 - Airport '77
1978 - The Swarm
1979 - The Fifth Musketeer