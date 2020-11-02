Olivia Culpo kimdir? Olivia Culpo kaç yaşında, nereli? Olivia Culpo boyu, kilosu
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Olivia Culpo kimdir? Olivia Culpo kaç yaşında, nereli? Olivia Culpo boyu, kilosu

02.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:06
Olivia Culpo kimdir? Olivia Culpo kaç yaşında, nereli? Olivia Culpo boyu, kilosu

Dünyaca ünlü model Olivia Culpo'nun hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Olivia Culpo eşi kim, evli mi gibi soruları aratıyor. Fiziği ve kariyeri ile dikkat çeken isim, adından söz ettirmeye devam ediyor. Olivia Culpo biyografisi haberimizde.

Olivia Culpo kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü model, magazin dünyasında dikkatleri çekiyor. Culpo hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Olivia Culpo nereli? Olivia Culpo eşi kim? İşte, Olivia Culpo hayatına dair ayrıntılar...

OLİVİA CULPO KİMDİR?

Olivia Frances Culpo, 8 Mayıs 1992 tarihinde Cranston, ABD'de dünyaya geldi. Susan Curran ve Peter Culpo çiftinin beş çocuğundan biridir. Annesi İrlandalıdır. Olivia Culpo, 2012 yılının Haziran ayında Miss USA seçilmiştir. 2012 yılında Miss Universe güzellik yarışmasında tacını takarak birinci olmuştur. Olivia Culpo tacını 2011 Miss Universe güzeli Leila Lopes'ten devralmıştır.

Olivia Culpo kimdir? Olivia Culpo kaç yaşında, nereli? Olivia Culpo boyu, kilosu

Genç model, Boğa burcudur. Peter Culpo, Gus Culpo, Aurora Culpo, Sophie Culpo adında kardeşleri vardır. Olivia Culpo manken, model ve oyuncu olarak tanınmaktadır. Olivia Culpo 1.70 cm boyunda ve 55 kilodur. Gözleri koyu kahverengidir.

Olivia Culpo kimdir? Olivia Culpo kaç yaşında, nereli? Olivia Culpo boyu, kilosu
Olivia Culpo kimdir? Olivia Culpo kaç yaşında, nereli? Olivia Culpo boyu, kilosu

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