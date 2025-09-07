Haberler

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster'nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, Olimpiyatlarda "altın madalya kazanan en yaşlı sporcu" ve yine "olimpiyatlarda yarışmış en yaşlı sporcu" Ünvanlanının sahibi İsveçli Oscar Swahn, katıldığı son olimpiyat olan 1920 olimpiyatlarında kaç yaşındaydı?

OLİMPİYATLARDA "ALTIN MADALYA KAZANAN EN YAŞLI SPORCU" VE YİNE "OLİMPİYATLARDA YARIŞMIŞ EN YAŞLI SPORCU" ÜNVANLANININ SAHİBİ İSVEÇLİ OSCAR SWAHN, KATILDIĞI SON OLİMPİYAT OLAN 1920 OLİMPİYATLARINDA KAÇ YAŞINDAYDI?

A: 52

C: 72

B: 62

D: 82

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ₺

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ₺

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
