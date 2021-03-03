Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

03.03.2021 00:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:52
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı gerçekleşecek. Peki, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı, Mediolanum Forum, Milano'da oynanacak. Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı, beIN Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 79, Kablo TV 234 üzerinden izlenebilecek.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 3 Mart Çarşamba günü oynanacak Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye saatiyle 22.45'da başlayacak.

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