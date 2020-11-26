Oligarşi nedir? Oligarşi ne demek? Oligarşi ile yönetilen ülkeler hangileri?

Bir yönetim şekli olan oligarşi nedir? Oligarşi ne demek? Oligarşi ile yönetilen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Bir yönetim şekli olarak siyasal gücün birkaç kişiden oluşan küçük bir grubun elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Peki Oligarşi ne demek? Oligarşi ile yönetilen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

OLİGARŞİ NEDİR? OLİGARŞİ NE DEMEK?

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği, despotça bir yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.

OLİGARŞİ'NİN KÖKENİ

Türkçeye Fransızcadan geçen kavram Yunanca "oligo-" (az, birkaç) ve "arkhein" (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuştur.

Yönetimdeki grup siyasî, askeri, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir.

OLİGARŞİ OLARAK MODERN DEMOKRASİ

Robert Michels, herhangi bir politik sistemin sonunda oligarşiye dönüşüceğini öngörmüştür. Bunu, Oligarşinin Tunç Yasası olarak adlandırmıştır. Bu okulun düşünce sistematiğinde modern demokrasiler, oligarşi olarak kabul edilmişlerdir. Bunun sebebi olarak, siyasi rakipler arasında görülebilir ve uygulanabilir farklılıkların gerçekten küçük olması ve oligarşik elitlerin saygın siyasi makam ve mevkilere kendilerince sıkı sınırlamalar koymasını saymışlardır. Özellikle bu sınırlandırmalar, politik kariyerleri sıkı biçimde, seçilmemiş olan ekonomi ve medya patronlarının güdümüne bırakmıştır. Buradan yola çıkarak şu yaygın terim ortaya çıkmıştır: "Tek bir politik parti vardır, o da hükûmet partisidir."

OLİGARŞİ İLE YÖNETİLEN ÜLKELER

Eski dönemlerde Yunanistan ve Roma benzeri ülkeler oligarşi ile idare ediliyorken günümüzde Suriye, Küba, Cezayir, Suudi Arabistan, İran, Irak benzeri ülkeler oligarşi ile idare ediliyor. Bazı ülkelerin teokratik özellikleri de yer alıyor.