Rusya'nın en zengin insanları olarak bilinen Rus oligarklarına bazı yaptırımlar devam ediyor. Vatandaşlar, oligark ne demek araştırıyor. Peki, Oligark nedir, kime oligark denir? TDK'ya göre Oligark ne demek, anlamı nedir? Dünyada kaç oligark var? Kimlere oligark denir? Oligarşi nedir? Oligarşi ne demek?

OLİGARK NEDİR? OLİGARŞİ NEDİR?

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır .

Etimoloji:

Türkçeye Fransızcadan geçen kavram Yunanca "oligo-" (az, birkaç) ve "arkhein" (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuştur.

Yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir.

Oligarşi olarak modern demokrasi:

Robert Michels, herhangi bir politik sistemin sonunda oligarşiye dönüşüceğini öngörmüştür. Bunu, Oligarşinin Tunç Yasası olarak adlandırmıştır. Bu okulun düşünce sistematiğinde modern demokrasiler, oligarşi olarak kabul edilmişlerdir. Bunun sebebi olarak, siyasi rakipler arasında görülebilir ve uygulanabilir farklılıkların gerçekten küçük olması ve oligarşik elitlerin saygın siyasi makam ve mevkilere kendilerince sıkı sınırlamalar koymasını saymışlardır. Özellikle bu sınırlandırmalar, politik kariyerleri sıkı biçimde, seçilmemiş olan ekonomi ve medya patronlarının güdümüne bırakmıştır. Buradan yola çıkarak şu yaygın terim ortaya çıkmıştır: "Tek bir politik parti vardır, o da hükûmet partisidir."

Oligarşik kolektivizm:

Meritokrasi

Plütokrasi

Aristokrasi

Teknokrasi

Jüristokrasi

TKD'YA GÖRE OLİGARŞİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen oligarşi "Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki." anlamına gelmektedir.

TDK oligarşi anlamı : Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki.

TKD'YA GÖRE OLİGARK NE DEMEK?

TDK sözlükte oligark kelimesinin bir karşılığı bulunmamaktadır. TDK Sözlükte oligark kelimesi yer almıyor.

DÜNYADA KAÇ OLİGARK VAR?

Oligark sayıları tam olarak bilinmiyor. Fakat yapılan araştırmaya göre Rus oligarklarının İngiltere bankalarında toplamda 800 milyar dolardan fazla birikimi olduğu tahmin edilmektedir. Ek olarak Rus oligarklarının birçoğu Putin'e yakınlığı ile biliniyor.

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