Ölen yavrusunun başında adeta ağladı

24.09.2019 11:20

Bilecik'te bir aracın çarptığı yavru kedi ölürken annesi başından dakikalarca ayrılmadı.



Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Hamzabey Sokak'ta yavru bir kediye araç çarptı. Kanlar içinde can çekişen yavru kediyi fark eden Mehmet Ali Keskin adlı vatandaş, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Bu esnada kedinin annesi, ölmek üzere olan yavrusunun başına gelerek adeta ağladı. Anne kedinin dakikalarca yavrusunun yanında beklemesi, görenleri duygulandırdı. Olay yerine gelen belediye ekibi yavru kedinin öldüğünü belirlerken kediyi bulunduğu yerden kaldırdı.



"Annesi ağladı"



Annesinin ölen kedinin başında adeta ağladığı anlatan Mehmet Ali Keskin, "Ben yürürken yerde bir kedi gördüm. Araç çarptı dediler. Durumu hemen belediyi arayarak bildirdim. Yaklaşık 20 dakika içinde yetkiler geldi. Ama onlar gelene kadar yavru kedi öldü. Zaten can çekişiyordu. Birden bir büyük kedi geldi. Baktım onun yanında ölen kediye benzer yavruları vardı. Yerde can çekişen kedinin başından bir an olsun ayrılmadı. Sonra kedi ölünce anne kedi adeta ağladı. O an ben de duygulandım" dedi. - BİLECİK

