Ölen Salsa Şampiyonunun Nişanlısından Yürek Yakan Paylaşım

ADANA'da arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Cem Demir'in, nişanlısı Melis Sahra Katılmış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu.

Katılmış, paylaşımında nişanlısını rüyasında gördüğünü belirterek, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim" dedi.

Bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkmak için İstanbul'dan Adana'ya gelen Cem Demir, 10 Aralık'ta dans gösterisinin ardından ekibiyle birlikte arkadaşının, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Saat 06.00'ya kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, hava almak için çıktığı evin balkonundan bahçeye düştü. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan arkadaşları, Cem Demir'i bahçede kanlar içinde yatarken görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in öldüğü belirlendi. Cem Demir'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, arkadaşları, Demir'in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Arkadaşları, Cem Demir'in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını ileri sürdü.

PAYŞALIMI YÜREK BURKTU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verilen Demir'in cenazesine sevenleri katıldı. Melis Sahra Katılmış ise kaybettiği nişanlısının ardından sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı. Cem Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Katılmış, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Nasıl olacak, nasıl yaşayacağım bilmiyorum seni rüyamda gördüm. 'Üşüyorum aşkım' diyordun kalbim çok hızlı attı ve kalktığımda biliyordum ki yoktun. Ama farkettim ki sen hep benimlesin kalbime bana güç veriyorsun. Rüyama hep gir, rüyalarımda hep benim ol. Senin gibi kim bakacak bana, kim sevecek beni söyle. Bana asla kimse senin gibi bakamaz, beni kimse senin gibi sevemez, kimse yakışmaz yanıma kimse. Bir tanem, aşkım seni hep sevecek olan tek aşkın. Sensiz olmuyor aşkım. Ne olur gel ölüyorum" dedi.

- Adana