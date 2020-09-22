Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı
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Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir plajda ölü bir Macellan pengueninin midesinden sağlık çalışanlarının da yaygın bir şekilde kullandığı N95 maske çıktı.

Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı
22.09.2020 18:30 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:47

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürünün gerisinde kalan ve hayatını kaybeden penguenin otopsisi yapıldı. Otopsi sonucunda, penguenin midesinden sağlık çalışanlarının da yaygın bir şekilde kullandığı N95 maske çıktı.

Sao Paulo eyaletinin kuzeyinde bulunan Sao Sebastian bölgesindekiJuquehy plajında bulunan penguenin türünün "Macellan pengueni" olduğu belirtildi.

Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı

"DENİZ FAUNASINA ZARAR VERİYOR"

Maskeler konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Instituto Argonauta Başkanı Hugo Gallo Neto, "Bu olay, bu tür atıkların deniz faunasına zarar verdiği ve ölüme sebebiyet olduğunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
ABDULLAH: insanız, insan olarak birbirimize zarar veriyoruz bari diğer masum canlılara zarar vermeyelim. çok yazık. 22. 9. 2020 19. 23
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