Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı
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Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı

Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da hayvan kesim yerinde silahla yaralandıktan sonra ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın (30) yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin sorumlu gece müdürü M.B. tarafından çalındığı ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da hayvan kesim yerinde silahla yaralandıktan sonra ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın (30) yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin sorumlu gece müdürü M.B. tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

PARA MÜDÜRÜN EVİNDE BULUNDUKayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya'nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B., olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.'POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM'Olayın ardından DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Veysi Kaya'nın babası Menduh Kaya, "Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapılmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz" dedi.KAVGAYLA İLGİLİ 4 KARDEŞ TUTUKLANDI

Kavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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