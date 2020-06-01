Ölen evladından kalan tek mirası hırsızlar çaldı
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Ölen evladından kalan tek mirası hırsızlar çaldı

Ölen evladından kalan tek mirası hırsızlar çaldı Adana'da kuryelik yapan Mustafa Gök, 2 yıl önce trafik kazasında ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosikleti çalınınca işinden oldu Mustafa Gök: "İnsansanız, merhametliyseniz getirip benim motosikletimi kapının önüne koyun" diyerek...

01.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:43

Ölen evladından kalan tek mirası hırsızlar çaldı

Adana'da kuryelik yapan Mustafa Gök, 2 yıl önce trafik kazasında ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosikleti çalınınca işinden oldu

Mustafa Gök: "İnsansanız, merhametliyseniz getirip benim motosikletimi kapının önüne koyun" diyerek hırsızlara çağrıda bulundu

ADANA - Adana'da kuryelik yapan Mustafa Gök, 2 yıl önce trafik kazasında ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosikleti çalınınca işinden oldu. Hırsızlara seslenen Gök, "Oğlumdan bir mirastı motosiklet bana. Zoruma gidiyor. İnsansanız, merhametliyseniz getirip benim motosikletimi kapının önüne koyun" dedi.

10 yıldır restoranlarda kuryelik yapan 3 çocuk babası Mustafa Gök (50), 2 yıl önce trafik kazasında ölen ve bütün organlarını bağışladığı oğlu İslam Gök'ün ardından sigorta şirketinden bir miktar para aldı. Gök, bu parayla oğlunun hatırasına, 14 AB 326 plakalı motosikleti satın aldı. Bu motosiklet ile kuryeciliğe devam eden Gök'ün iddiaya göre, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Nesrin Olgun Sokaktaki evinin önünden motosikleti 19 Mayıs gecesi çalındı.

Sabah uyandığında motosikleti yerinde göremeyen Mustafa Gök, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise çevrede inceleme yaparak motosikleti çalan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Aradan geçen 12 günde bir haber alamayan Gök, motosikleti olmadığı için işinden de ayrılmak zorunda kaldı. Sosyal medyada motosikletini bulana 2 bin lira vereceğini duyuran Gök, hırsızlara da seslenerek motosikletini biran önce getirmelerini istedi.

Motosikletinin oğlundan kalan tek hatıra olduğunu söyleyen Mustafa Gök, "Akşam motorumu kitledim. Gece 24.00 ile sabah 05.00 arasında çalınmış. Kilidi kırılarak alınmış, bu tek kişinin işi değil. Burada kamera yok ve sokaktan çıkış noktası çok olduğu için nereden gittiği motosikletin bilinmiyor. Motosikletin değeri 8 bin lira şuanda. Oğlum öğrenciydi, trafik kazasında vefat etmişti. Sigorta şirketinden bir miktar para verildi. Bende oğlumdan sonra hatıra olarak motoru almıştım ve o benim ekmek teknemdi. Oğlumdan bir mirastı o bana. Zoruma gidiyor" diye konuştu.

Mağdur olduğunu söyleyen Gök, "Motosikletim olmadığı için işime devam edemiyorum. Ödül koydum 2 bin lira. Bulana vereceğim. Hırsızlar eğer izlerse onlara tek şunu söylemek isterim. Ben bu motosiklet ile 2 aileyi geçindiriyorum. İnsansanız, merhametliyseniz getirip benim motosikletimi kapının önüne koyun. Biraz Allah korkusu varsa, evlatları varsa ekmek teknesinin ne olduğunu çok iyi bilirler. Bunun için merhametli olsunlar" ifadelerini kullandı.

Ölen evladından kalan tek mirası hırsızlar çaldı

Kaynak: İHA

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