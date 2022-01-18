Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Twitter ve TikTok kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Hayatını kaybeden bir vatandaşın mezar taşına yazdırdığı "Ağlamayın, içim ölüydü zaten gözlerimi kapattım sadece" ifadeleri esprilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da ölümle dalga geçmenin yanlış olduğunu belirtti.

TikTok ve Twitter'da yapılan paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bir vatandaşın mezar taşına yazdırdığı yazı ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

"İÇİM ÖLÜYDÜ ZATEN"

Vatandaş, ölmeden önce vasiyet ederek hazırlattığı mezar taşına, "Ağlamayın, içim ölüydü zaten gözlerimi kapattım sadece" diye yazdırdı. Bu mezar taşına ait video, sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

BAŞARILI BULANLAR DA VAR, ELEŞTİRENLER DE

Bazı vatandaşlar, söz konusu videodaki yazıyı başarılı olarak nitelendirirken, bazı vatandaşlar da ölümle dalga geçilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

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