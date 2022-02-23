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Ölen adamın beyni açıldı, son anlarında düşündükleri herkesi kahrediyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Ölen adamın beyni açıldı, son anlarında düşündükleri herkesi kahrediyor

Bilim insanları, 87 yaşında hayatını kaybeden epilepsi hastası adamın ölmeden önce ne düşündüğü öğrenmek için beynini incelemeye aldı. Adamın ölmeden 15 dakika önceden başlayarak geçmişteki günlerini hatırlaması, duyanların tüylerini ürpertti.

Ölüm, insanoğlu tarafından en çok merak edilen olguların başında geliyor. Kaçınılmaz son olması ve her insanın mutlaka tadacak olması nedeniyle ölümle ilgili konular da sık sık gündem oluyor. Son olarak ölümle ilgili gerçekleştiren bir araştırma ise duyanların tüylerini ürpertti.

ÖLEN ADAMIN BEYNİNİ AÇTILAR

Bilim insanları, ölen birinin hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce ne düşündüğünü öğrenmek adına bir çalışmaya imza attı. Frontiers in Aging Neuroscience'da yayınlanan çalışmada, 87 yaşında hayatını kaybeden epilepsi hastasının beyni incelendi.

GÜZEL GÜNLERİNİ YENİDEN AKLINA GETİRMİŞ

Araştırmacılar, vefat etmeden 15 dakika önce elektroensefalograma (EEG) kaydını başlattıkları adamın, ölümünden sonra da beynini inceledi. Söz konusu çalışmada adamın, ölümüne kısa bir süre kala geçmiş yaşamındaki güzel günlerini gözünün önüne getirdiği ve daha sonra son nefesini verdiği tespit edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Bilim İnsanı, Ölüm, Yaşam, Güncel, Haberler

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