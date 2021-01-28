Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum
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Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum

28.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:39

Samsun'da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra ormanlık alanda bir çuvalın içerisinde cesedi bulunan Arzu Aygün'ü öldüren şahsın sevgilisi olduğu öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı Muharrem Coşkun'un Müge Anlı'nın programında soğukkanlılıkla Aygün'ü aradığı ve "Onu el üzerinde tuttum" dediği ortaya çıktı.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün (35) yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Aygün'ün ailesi aynı zamanda Müge Anlı'nın programına çıkarak kızlarını aradı.

"HEP EL ÜZERİNDE TUTTUM"

Şüphelerin odağındaki Aygün'ün sevgilisi Muharrem Coşkun'un da programa canlı olarak bağlandığı ortaya çıktı. Coşkun, hiçbir şey yapmamış gibi canlı yayına bağlanıp şunları söylemiş: "Ben Arzu'yu her zaman el üstünde tuttum. Korumak için de hep çaba gösterdim. En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı"

Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Sorular karşısında çelişkili konuşmalar yapan Muharrem Coşkun'un, 11 gün boyunca sevgilisinin telefonunu saklaması şüpheleri daha da arttırdı. Canlı yayında farklı isimler vererek sevgilisinin kaybıyla ilgisi olmadığını söylemeye çalışsa da inandırıcı olmadı.

KAÇACAK YERİ KALMAYINCA İTİRAF ETTİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri canlı yayını dikkate alarak Muharrem C.'yi sorguya aldı. Şüpheli sevgili Muharrem Coşkun daha fazla kaçamayacağını anladı ve Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. Sorgulanan katil zanlısı, cinayeti arabada silahla işlediğini söyledi.

CESEDİ ÇUVALA KOYUP ATMIŞ

Silahla vurduktan sonra Samsun'un Terme ilçesinin Kozluk mevkiinde sahil yolundaki çalılık alana bir çuval içinde attığını söyledi. Muharrem Coşkun'un verdiği konuma giden ekipler, 42 gün sonra genç kadının cansız, çürümüş halde olan cesedine ulaştı. Arzu Aygün'ün cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum
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