Öldürüp, cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesi sahilinde, el ve ayak bileklerinde plastik kelepçe olarak cesedi bulunan, işkence yapılarak öldürüldükten sonra sandığa konularak denize atıldığı belirlenen gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer (78) cinayetiyle ilgili tutuklananlar arasında bulunan dini nikahlı eşi G.Ö.'nün (54), planın içerisinde yer aldığı belirlendi. G.Ö.'nün, Yılmaz Sezer'den kendisini gezdirmesini istediği, bu sırada yatta bekleyen kişilerin Sezer'i alıkoydukları tespit edildi. Yat ile denize açıldıktan sonra Sezer'in zorla mal ve paralarını ele geçirmek için imza almak istedikleri, ancak Sezer'in hiçbir dayatmayı kabul etmediği ve imza atmadığı saptandı.

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, ayaklarında halat, yine ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin denize atıldığını tespit etti. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında kapağı olmayan bir sandık buldu. Cesedin sandığa konularak atıldığı saptandı. Üzerinde atlet ve pijama olan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, öldürülen kişinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğunu belirledi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dün adliyeye sevk edilen, Yılmaz Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.