Öldürülüp gömülen 2 inşaat işçisi, toprağa verildi
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Öldürülüp gömülen 2 inşaat işçisi, toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde öldürülüp cesetleri toprağa gömülü bulunan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma (34), toprağa verildi.

Öldürülüp gömülen 2 inşaat işçisi, toprağa verildi
23.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:14

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde öldürülüp cesetleri toprağa gömülü bulunan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma (34), toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürerken, katil zanlısı Serkan A., babası İsmail A. ve akrabaları S.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Nebioğlu beldesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cansız bedenleri, ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili cesetleri traktörle ormanlık alana taşımaya yardım ettikleri değerlendirilen M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Beldenin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, ormanlık alanda da arama yapıyor.

TOPRAĞA VERİLDİLERSalim ve Soner Çatma'nın cenazeleri, Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Serkan A.'nın, evinin tadilatını yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'yı para konusunda tartışması nedeniyle öldürdüğü iddia edildi.BAHÇEDE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, Zonguldak Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada, Serkan A. ve babası İsmail A.'nın evinin bahçesinde ekilmiş 157 kök Hint keneviri ile 2 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi. Kaçan şüphelilerin, geçen yıl haziran ayında da tarlalarında 22 bin kök Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandıkları ve mahkeme sürecinde serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.


Kaynak: DHA

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