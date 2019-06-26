Öldürülmüştü, son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürülmüştü, son görüntüleri ortaya çıktı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öldürülen Özgür Karaman'ın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdıOlay, geçtiğimiz gün, Gemerek ilçesinin Hacıyusuf köyünde meydana geldi.

Öldürülmüştü, son görüntüleri ortaya çıktı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öldürülen Özgür Karaman'ın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, geçtiğimiz gün, Gemerek ilçesinin Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özgür Karaman ile Şenduran A., köyde karşılaşınca yine tartıştı. Tartışma sonrası Şenduran A. Özgür Karaman'ı av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Karaman Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaman'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karaman'ın, son olarak hem kırtasiye hem de fotoğrafçı olarak kullanılan bir iş yerinden alışveriş yaptıktan sonra gülerek çıktığı görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA
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