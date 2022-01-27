Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu - Haberler
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Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, "Olayın neden olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

Bakırköy Yeşilköy'de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin adli tıptaki işlemleri sürüyor. Cenazeyi almaya gelen ailesinden kuzen Mehmet Akyüz basın mensuplarına konuştu.

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'e ulaşılmadığı iddialarına karşılık bir şey bilmediğini söyleyen Akyüz, "Cenaze memlekete Rize'ye götürülecek. Biz de cenazesi kılınır diye geldik ama direk Rize'ye götürüyorlar. Neden böyle bir olayın yaşandığını hiç bilmiyorum. Birazdan alacaklar herhalde" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Deniz Zeybek/İHA)

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Mehmet Akyüz, Beşiktaş, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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