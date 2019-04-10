Öldürene 12,5 Yıl, Azmettirene 25 Yıl Hapis

Samsun'da olay tarihinde 17 yaşında olan genç, adam öldürmek suçundan yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen şahıs ise 25 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 2016 yılı Temmuz ayında Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Şimşek (37), kız arkadaşıyla buluşarak lokantaya yemeğe gitti. İkili lokantanın balkon kısmında yemek yedikleri sırada yanlarına gelen olay tarihinde 17 yaşında olan Abdulsamet A., tabancayla ateş açarak Umut Şimşek'i öldürdü. Olay anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Abdulsamet A. ile olayı azmettirdiği iddia edilen Oğul G.A.'yı (25) yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Oğul G.A., Abdulsamet A. ve A.A.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Abdulsamet A. olay tarihinde yaşının da 18'den küçük olması dikkate alınarak "adam öldürmek" suçundan 12 yıl 6 ay, ruhsatsız silah suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Oğul G.A. ise "cinayete azmettirmek" suçundan 25 yıl hapis, ruhsatsız silah suçundan da 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olarak yargılanan A.A.Y. de ruhsatsız silah suçundan 10 ay hapis cezası aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA