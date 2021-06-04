Öldürdüğü kızıyla bir süre önce yine kavga etmişler
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Öldürdüğü kızıyla bir süre önce yine kavga etmişler

Öldürdüğü kızıyla bir süre önce yine kavga etmişler
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Ali Çivicik (75) ile kendisine bıçak çekince öldürdüğü kızı Handan Çivicik'in bir süre önce kavga ettiği, polislerin, tarafların ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Ali Çivicik (75) ile kendisine bıçak çekince öldürdüğü kızı Handan Çivicik'in bir süre önce kavga ettiği, polislerin, tarafların ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

Ayvalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak'ta dün akşam saatlerinde Handan Çivicik, ailesinden para istedi. Çivicik olumsuz yanıt alınca, elindeki bıçakla annesi Emel (73) ile babası Ali Çivicik'in üzerine yürüdü. Ali Çivicik de silahını çekip Handan Çivicik'e bir el ateş ederek öldürdü, ardından da polisi arayarak teslim oldu. Ali Çivicik'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BABASI VASİ TAYİN EDİLMİŞHandan Çivicik'in akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle 2011 yılında açılan davanın 2013 yılında sonuçlandığı, vasi olarak babasının tayin edildiği belirtildi. Ailesinin, yaklaşık 10 yıldır Kuşadası'ndan yaşayan Handan Çivicik'in piyasaya olan yüklü miktarda borcunu ödediği bildirildi. Çivicik'in 3 ay önce de ailesinin yanına taşındığı kaydedildi.KOMŞULAR ŞAŞKIN

Ailenin komşularından Güner Oskan, yaşanan olayın bir aile dramı olduğunu söyledi. Oskan, "Kendileri benim yan komşum. Anne ve babayı çok iyi tanıyorum. Olay; çok düzgün, aklı başında, insanları kırmayan ve sadece işi kedileri beslemek olan bir babanın, cinnet getirecek hale gelmesi. Bundan 3 ay önce psikolojik sorunları olan kızlarının yanlarına gelmesi, onlarla birlikte yaşamaya başlamasıyla başladı. Çünkü kalacak yeri yoktu. Anne ve babaya üç ay boyunca yaşattığına bizler şahidiz. Taciz, sözlü taciz ve birçok şey. Ayın 28'inde yaşanan şiddetli kavgada çağırdığımız polisler ifadelerini aldıktan sonra kız tekrar evde kalmaya başladı. Yine annesine bıçakla saldırmaya kalkışması anında babanın kızını korkutmak amaçlı çektiği silahla kurbanı oldu. Mahalle sakinleri olarak hepimiz şoktayız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sokak hayvanlarını dahi kendi yemek bile yemeden doyuran bir insandı. Hepimizin korktuğu olay farklı gerçekleşti. Bizler anne-babaya zarar vereceğini düşünürken çok acı olayla karşı karşıya geldik" dedi.


Öldürdüğü kızıyla bir süre önce yine kavga etmişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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