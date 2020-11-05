İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
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İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı

05.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:22

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 arkadaşını öldüren, ağabeyini ise ağır yaralayan katil zanlısı Alim Can Eynallı'nın kurbanları ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı.

Cemalpaşa Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir lokantada garson olarak çalışan Murat Deniz (30) iş yeri yakınlarında tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili araştırmayı yürütürken kısa bir süre sonra Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Çevreyolu yakınındaki tarlada bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını aldı.

CANSIZ BEDENİ BOŞ TARLADA BULUNDU

Olay yerine intikal eden ekipler, boş tarlada 30'lu yaşlarda silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedine rastladı. Yapılan araştırmada cesedin Tamer Koşkoş adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Tamer Koşkoş'un cenazesi cenaze aracı ile Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 3'üncü bir ihbar da Şehit Orhan Gök Mahallesi'nden geldi. Yine silahla vurulan Ali Eynallı adlı kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE TESLİM OLDU

Olayda kullandığı suç aleti ile birlikte teslim olan Alim Can Eynallı (28) hayatını kaybeden Murat Deniz ve Tamer Koşkoş'u ve öz ağabeyi Ali Eynallı'yı kendisinin vurduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan Alim Eynallı'nın cinayetleri neden işlediği araştırılıyor.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katil zanlısı Alim Can Eynallı ile öldürülen kişilerin aslında yakın arkadaş oldukları ve sık sık bir araya geldiklerine dair fotoğraflar olduğu ortaya çıktı.

İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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