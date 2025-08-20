Başrollerde yer alan karakterler, bir anda kendilerini "acaba eşim beni öldürmeden ben mi onu öldürmeliyim?" ikilemiyle karşı karşıya buluyor. Bu olaylar zinciri de Öldür Beni Sevgilim konusunu benzersiz kılıyor. Mizah ve aksiyonu harmanlayan bu ekip, filme hem enerji hem de dinamizm katıyor. Peki, Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi? İşte detaylar...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU NEDİR?

"Öldür Beni Sevgilim", 2018 yapımı romantik komedi türündeki bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenmiş olup, senaryosu Murat Dişli tarafından kaleme alınmıştır. Okan ve Demet, evliliklerinin 5. yılını kutlayan bir çifttir ancak ilişki, zamanla monotonlaşarak heyecanını kaybeder.

Evlilik yıldönümlerinde aldıkları piyango biletiyle büyük ikramiye kazanırlar; ancak bunun sevinç değil, adeta bir korku ve yanlış anlamalar silsilesi başlatır. Çift, "ya eşimi öldürmezsem o beni öldürecek" saplantısı içinde absürt ve komik bir komedi senaryosuna kapılır. Evlilikten ziyade güven temasının mizahi bir şekilde öne çıktığı bu film, heyecan, sosyal yanlış anlamalar ve kahkaha dolu bir yanlışlıklar komedisine dönüşür.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCU KADROSU

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları arasında ünlü pop sanatçısı Murat Boz (Okan) ve başarılı oyuncu Seda Bakan (Demet) başrolde yer alıyor. İkilinin yanı sıra, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Ali Yoğurtçuoğlu gibi sevilen isimler de oyuncu kadrosunda dikkat çekiyor. Mizah ve aksiyonu harmanlayan bu ekip, filme hem enerji hem de dinamizm katıyor.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 2018 yılında çekilmiş ve izleyiciyle 1 Mart 2019 tarihinde buluşmuştur. Çekimlerin büyük bölümü Muğla'nın Fethiye ilçesi, özellikle Faralya Köyü ve Perdue Otel gibi doğal güzelliklere sahip bölgelerde gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da da bazı sahneler filme dâhil edilmiştir.