Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü
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Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Özgür Ozan'ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Spor yaparken çektirdiği bir videosunu paylaşarak "Benim için öldü demişler, duysunlar ki kral geri döndü"

12.09.2020 08:23 | Son Güncelleme: 12.09.2020 08:34

Yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Dizide Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, Instagram hesabından konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

"KRAL GERİ DÖNDÜ"

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabının hikaye kısmından spor yaparken çektirdiği bir videosunu paylaşan Özgür Ozan, "Gayet canlıyım gördüğünüz gibi" derken paylaşıma da "Duydum ki demişler benim için öldü. Duysunlar ki kral geri döndü" notunu ekledi.

Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü
Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü
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