Öldüğü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
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BBC

Öldüğü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı

ABD, 20 yaşındaki Timesha Beauchamp öldü sanılarak cenaze evine götürüldü. Görevliler genç kadının bedeninin bulunduğu ceset torbasının fermuarını açtığında Timesha'nın gözlerinin açık olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Öldüğü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
25.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:20

ABD'nin Detroit kentinde 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, tıbbi müdahaleye yanıt vermediği için öldüğü düşünülerek cenaze evine götürüldü. Tahnit işlemleri yapılmak üzereyken genç kadının yaşadığı anlaşıldı.

Guardian'ın haberine göre, aile avukatı Geoffrey Fieger, cenaze işlemlerine hazırlanan bedenin Timesha Beauchamp'a ait olduğunu belirleyerek, "Açık konuşmak gerekirse, vücudundan kanı tahliye etmek üzerelerdi" diye konuştu.

30 DAKİKA BOYUNCA YAŞAMA DÖNDÜRMEYE ÇABALADILAR

Michigan eyaleti bünyesindeki Southfield itfaiyesi, açıklaması güç olaylar zincirinin, tıbbi yardım ekibinin 20 yaşındaki kadını evde tepkisiz bulmasıyla başladığını açıkladı. Açıklamaya göre, sağlık görevlileri 30 dakika boyunca kadını yaşama döndürmeye çabaladı; ancak yanıt alamayınca doktora başvurdu. Doktor, "Olay yerindeki sağlık ekibinin sağladığı tıbbi bilgiye göre hastanın yaşamını yitirdiğini" söyledi.

HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Oakland muayene ekipleri, kadının bedeninin otopsi yapılmadan aileye teslim edilebileceğine karar vermişti ki, cenaze evinde kadının bir saatten fazla süredir hayatta olduğu ortaya çıktı. Cenaze evi yetkilileri, kadının soluk aldığını tespit ederek acil servisi aradı.

CESET TORBASINI AÇINCA GÖZLERİNİN AÇIK OLDUĞUNU GÖRDÜLER

Avukat Fieger, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Tam da cenaze işlemleri yapılmak üzereydi. Cenaze evi görevlileri kadının bedeninin bulunduğu ceset torbasının fermuarını açtığında Timesha'nın gözlerinin açık olduğunu gördü."

"ÇOCUĞUM HAYATTA OLMASINA RAĞMEN ÖLDÜ DEDİLER"

Detroit Tıp Merkezi'nin sözcüsü Brian Taylor, olayın yaşandığı gece Beauchamp'ın durumunun kritik olduğunu kaydetti. Beauchamp'ın annesi Erica Lattimore ise "İçim parçalanıyor. Çocuğum hayatta olmasına rağmen öldüğünü bildirdiler." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Southfield itfaiyesi, itfaiye ve polis departmanlarının prosedürlere uygun davrandığını savundu.

BBC
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