Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı

Denizli'de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu.

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Denizli'de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu. Polis, AFAD, itfaiye ekipleri ve yakınları onu baraj gölünde ararken, onun mahalle kahvehanesinde çay içtiği ve ardından minibüse binerek çarşıya gittiği belirlendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bayram Özden, bir süre önce Vali Recep Yazıcıoğlu Barajına geldi ve bir daha haber alınamadı. Aile üyelerinin cep telefonu ile aradığı Özden'e ulaşamamaları üzerine baraj gölüne gelerek aramaya başlatıldı. Özden'i arayan yakınları kısa süre sonra cep telefonu, cüzdanı ve kıyafetlerinin baraj gölünün kıyısında buldu. Aile üyelerinin polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri balık adamlar ile baraj gölü içerisinde AFAD ve polis ekipleri ise baraj gölünün kıyısında arama çalışması başlattı.

Baraj gölüne atlayarak intihar ettiği düşünülen Özden'in kıyafet ve eşyalarının bulunduğu bölgede çalışmalar yapılırken, onun elbiselerinin bir bölümünü çıkardıktan sonra baraj kenarından yürüyerek mahallede bulunan bir kahvehanede çay içtiği tespit edildi. Yapılan araştırma neticesinde Özden'in en son olarak kent merkezine gelmek üzere Karakurt- Bayramyeri minibüsüne bindiği öğrenildi. - DENİZLİ

Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı
Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Türkan Şoray Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:53:17. #1.15#
title