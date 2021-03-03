Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı
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Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı

03.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:41
Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı

Hindistan'da motosiklet kazası geçiren 27 yaşındaki genç adam, öldüğü düşünülerek morga kaldırıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere masaya yatırılan adam, sedyede canlanarak adli tıp uzmanlarını şoka uğrattı.

Hindistan'ın Mahalingapur kasabasında yaşayan 27 yaşındaki genç adam, motosikletle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ağır yaralanan genç adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

OTOPSİ MASASINDA CANLANDI

Durumu ağır olup solunum cihazına bağlanan adam bir süre sonra doktorlar tarafından öldü denilerek morga kaldırıldı. Adli tıp uzmanlarının otopsi yapmak üzere masaya yatırdığı adam, ekipleri şoka uğrattı. Ardından sedyede önce kıpırdamaya başlayan sonra ise canlanan genç adam, ölü diye yatırıldığı masadan canlı bir şekilde kalktı.

DOKTORLARI DAVA EDECEK

Ülkenin yerel medyasından edinilen bilgiye göre şahsın, hastanenin sorumsuz davranışı sonrası doktorları dava edeceği kaydedildi. Ayrıca 27 yaşındaki genç adamın sağlık durumunun iyileştiği de öğrenildi.

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