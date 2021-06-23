Ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, halk pazarında ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, halk pazarında ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, "Üretici ve pazarcı esnafı tarafından satılan ürünlerin ticaretinde kullanılan ve iki yıllık periyodik muayene süresi dolmuş tartı aletleri denetlendi. 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanununa göre pazarcı esnaflarının kullandıkları periyodik muayene ve damga zamanı gelen ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalaması yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı