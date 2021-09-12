Olba Antik Kenti'nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı

Helenistik dönemin önemli yerleşim yerlerinden Olba Antik Kenti'nde, kazılar yılın 12 ayını kapsayacak şekilde Türk Tarih Kurumu'nun desteği ile sürüyor. Olba Krallığı'nın merkezi ve önemli ticaret merkezi olarak bilinen antik kentte çalışmalar, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Yeğin başkanlığındaki geniş bir ekip tarafından yürütülüyor. Görkemli su kemeri, çeşmesi, antik tiyatrosu, manastırı, tapınak planlı görkemli mezar tipleri ile dikkat çeken antik kent, Helenistik Roma ve erken Hristiyanlık dönemlerinde dağlık Kilikya'nın en önemli yaşam merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu yılki kazıların akrepolis ve manastırda yapıldığını söyleyen Yeğin, "Çalışmalar kapsamında Kilikya bölgesi için önemli sonuçlara ulaştığımızı söyleyebilirim. Bugüne kadar yeni yapı, yeni mezar tipleri ile kentin hidrolik su sistemi hakkında çok önemli bilgilere ulaştık. Olba ile diğer kentler arasındaki ekonomi, ticari ve siyasi hayat ve dini ilişkiler arasında önemli sonuçlara ulaştık. Olba Manastırı, Alahan Manastırı dışında kazısı yapılan tek manastırdır. Kilikya bölgesinde kazısı yapılan ve sonuçları bir fiil yayınlanan tek manastır olma özelliğini de taşıyor. Olba Antik Kenti'nin Kilikya kentleri arasında hak ettiği değere ulaşması en büyük amacımız. Bunun için de kentteki yapıların, özellikle kazısını gerçekleştirdiğimiz ve ileriki zamanlar da açığa çıkacak mekanların, kalıntıların, önemli yapıların, büyük anıtların restorasyon projelerini gerçekleştirmek en büyük projelerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.