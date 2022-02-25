Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değiştirdi! Hayranları yeni halini de sevecek

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, arkadaşıyla beraber eğlendiği bir videodaki dans figürleri nedeniyle kanalıyla sorun yaşamış ve ardından Ertan Süzgün'le Youtube yayınlarına başlamıştı. İkilinin bu programı sevildi ancak Sarıoğlu ve Süzgün tartışarak yollarını ayırdı, Sarıoğlu da yoluna yalnız devam etti.

İMAJ TAZELEDİ

Magazinkolik'te yer alan habere göre yaptırdığı estetikleri çekinmeden açıklayan ünlü isim sosyal medyada her paylaşımıyla gündem oluyor. Sarıoğlu bu sefer de imajını tazeledi. Ünlü sunucu yeni halini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"ALMAN 3. LİG TOPÇUSU"

Ünlü isim saçlarını sarı yaptı. Paylaşımına "Alman 3. lig topçusu" notunu düşen Sarıoğlu kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

İşte Sarıoğlu'nun yeni imajı:

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