Olası İstanbul depremi için en riskli ve güvenli bölgeler neresi? Tek tek ilçe isimlerini açıkladı

04.11.2019 11:10

İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük gerçeği olan depremle ilgili tartışmalar devam ediyor. Büyük İstanbul depremiyle ilgili uzmanlar farklı tahminler ve yorumlarda bulunsa da zemin güvenliğiyle ilgili önemli tespitler var.

CNN TÜRK'te yayımlanan ve Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programına konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki güvenli ve riskli zemin bölgelerini şöyle sıraladı:

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ VE GÜVENLİ BÖLGELER

"Aksaray bölgesinden başlayarak Bakırköy, içeride Fatih, Bağcılar, Esenler, Güngören, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri'ye kadar olan bölgeler zemini daha az dayanıklı bölgeler.

Öte yandan Haliç'ten başlayarak, Başakşehir'den kuzeye doğru olan bölgeler; Kemerburgaz, Şile, Sarıyer, Yeniköy oldukça sağlam görünüyor.

ANADOLU YAKASI DAHA GÜVENLİ

Anadolu yakasının ise bütünü güvenli görünüyor. Tabii ki bunlar genel söylemler. Bu alanlarla ilgili kimse güvende olduğu yanılsamasına kapılmasın. Parsel bazında ada bazında bazı değişiklikler de olabilir. Benim yaptığım değerlendirmeler genel değerlendirmeler."